Palmeiras fará quatro jogos do Paulistão na Arena Barueri

A diretoria do Palmeiras pretende mandar os quatro primeiros jogos do clube como mandante no Campeonato Paulista na Arena Barueri. Isso porque a reforma no gramado do Palestra Itália só deve ficar pronta em fevereiro de 2008. "Já conversamos com o Barueri e está praticamente tudo acertado, faltando apenas alguns detalhes para que a gente mande nossos jogos lá nas rodadas iniciais", explica o gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio. Os jogos que o Palmeiras deve realizar em Barueri são contra Sertãozinho (16/01), Mirassol (27/01), Ituano (30/01) e Guaratinguetá (06/02). Com relação ao gramado do Palestra Itália, este também deve sofrer modificações nas medidas. Atualmente, o campo tem 104 m x 75 m. A nova medida será de 110 m x 75 m, com dimensão maior do que o Morumbi, que tem 108 m x 72 m.