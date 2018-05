Palmeiras faz 7 no Flamengo-SP em jogo-treino, mas pode perder Zé Roberto

Sem partidas oficiais neste fim de semana por conta da data Fifa, o Palmeiras não ficou parado e disputou neste sábado, na Academia de Futebol, um jogo-treino contra o Flamengo-SP. Sem qualquer dificuldade, o líder do Campeonato Brasileiro impôs sua superioridade técnica e goleou por 7 a 0.

Sem Mina e Gabriel Jesus, a serviço de suas seleções, o Palmeiras entrou em campo com uma escalação próxima do que tem de melhor. Cuca escalou o time no primeiro tempo com: Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos (Cleiton Xavier), Tchê Tchê e, Moisés; Dudu, Róger Guedes e Alecsandro.

O destaque da etapa inicial foi Alecsandro. Ele marcou os dois primeiros gols da partida, sendo um deles de bicicleta. Vitor Hugo, já na reta final do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Dudu para marcar o terceiro.

Na etapa final, Cuca levou a campo os reservas, com: Vinicius Silvestre; Gabriel, Thiago Martins, Rodrigo e Fabrício; Arouca, Matheus Sales e Allione; Leandro Pereira, Erik e Lucas Barrios.

O time alviverde não perdeu o ritmo e chegou à goleada sem dificuldades. Erik foi o destaque dos últimos 45 minutos ao dar três assistências na sequência. Primeiro, para Gabriel. Depois, foram Matheus Sales e Allione que se aproveitaram dos bons passes do atacante. Ainda deu tempo para Leandro Pereira fechar a goleada.

Mas nem só de boas notícias se fez o sábado no Palmeiras. Zé Roberto não participou da atividade com o Flamengo-SP por conta de dores no tornozelo esquerdo, graças a uma pancada sofrida durante a semana. O veterano ficou realizando tratamento e se tornou dúvida para o importante confronto diante do Atlético-MG, quinta-feira, no Independência. Se não puder atuar, Egídio deverá ser o substituto.