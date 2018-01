Palmeiras faz acordo no STJD e reduz pena do atacante Dudu

Antes do julgamento marcado para quinta-feira, o departamento jurídico do Palmeiras conseguiu reduzir a pena do atacante Dudu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O clube paulista conseguiu um acordo com a procuradoria e reduziu a suspensão de 180 dias do atacante para seis partidas no Campeonato Brasileiro. Como Dudu já cumpriu duas partidas, faltam mais quatro jogos.

De acordo com a assessoria do Palmeiras, ele começa a cumprir a suspensão já a partir desta quarta-feira, contra o Internacional. Em seguida, cumprirá a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Resumidamente, ele estará suspenso dos jogos contra Figueirense, Fluminense, Grêmio e São Paulo.

O Palmeiras conseguiu o acordo com o argumento de bom comportamento. A decisão foi do auditor Miguel Cançado. A estratégia já havia sido utilizada no julgamento na primeira instância, mas barrada pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, Mauro Marcelo de Lima e Silva.

Dudu foi denunciado por agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima, na final do Campeonato Paulista, contra o Santos, na Vila Belmiro, em maio. Depois de receber o cartão vermelho, o atleta deu um leve empurrão nas costas do juiz.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Dudu foi punido com 180 dias. Nos outros dois julgamentos, o departamento jurídico do Verdão tentou desqualificar a denúncia para "ato hostil". Caso o atacante fosse julgado em outro artigo, a punição seria revertida para o número de jogos e seria cumprida somente no Campeonato Paulista do ano que vem.

Nos últimos jogos, Dudu vem fazendo boa parceria com Gabriel Jesus. Os dois foram responsáveis pelos seis gols que a equipe marcou nos últimos três jogos. Em 2015 já marcou dez gols e é o líder do elenco em assistências, com doze.