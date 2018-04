Palmeiras faz coletivo, mas Valdivia apenas corre na Academia de Futebol

Valdivia, que teoricamente tem vaga cativa no time, apenas correu pelos gramados da Academia de Futebol, completando as atividades com alguns exercícios físicos. O jogador chileno se recupera de uma leve lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na segunda, quando levou um forte carrinho de Henrique.

O zagueiro, aliás, voltou mesmo à posição de origem. Nesta quinta, ele treinou na equipe que teve: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Luan e Barcos.

Depois do treino, os jogadores do Palmeiras participaram de uma palestra comandada por Roberto Perassi, membro da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF) e instrutor dos árbitros que vão atuar no Campeonato Paulista. De acordo com o clube, a conversa serviu para orientar os jogadores sobre a postura dos árbitros no Paulistão e esclarecer dúvidas do elenco em relação às regras do futebol.