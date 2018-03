Palmeiras faz coro contra jogo adiado Uma reunião realizada nesta segunda-feira à tarde envolvendo representantes da Sport Promotion, organizadora da Copa dos Campeões e executivos da Rede Globo, detentora do direito da transmissão dos jogos da competição, definiu que Palmeiras e Fluminense jogarão domingo às 16 horas, em Teresina, pelas quartas de final. A confirmação irritou a diretoria do time carioca, que pretendia que o jogo fosse realizado no meio dessa semana, alegando que domingo estará promovendo as festividades pelo centenário do clube. "A tabela original previa a partida ou no dia 17 ou no dia 21. A Globo optou pela segunda data, e não há motivos para reclamação", disse à Agência Estado, Fábio Paes de Barros, coordenador da sede de Teresina da Sport Promotion. O Fluminense vai tentar ainda, em uma reunião do Clube dos 13 realizada em São Paulo, a antecipação do clássico, segundo o assessor de imprensa do clube, Gustavo Mendes. A notícia não agradou a cúpula palmeirense. O diretor de Futebol, Sebastião Lapolla, afirmou que embora a Copa dos Campeões seja importante por garantir ao campeão uma vaga na Taça Libertadores, está sendo mal organizada. "É uma competição que não traz recursos ao time. Gastamos praticamente tudo o que arrecadamos. Além disso, não tem cabimento Palmeiras e Fluminense passarem uma semana em Teresina apenas treinando. Alguns conceitos devem ser revistos". O dirigente ressaltou que o Palmeiras está tendo gastos extras com hospedagem de pelo menos 10 integrantes da delegação, já que a Sport Promotion se responsabiliza pelo pagamento das despesas de apenas 25 pessoas. "Sem contar que a cota paga pela TV diminuiu praticamente 30% em relação à copa do ano passado". O treinador Vanderlei Luxemburgo também mostrou-se contrariado com a permanência da equipe por mais uma semana no Piauí. "Faz muito calor aqui em Teresina. Estávamos preparados para enfrentar o Fluminense na quarta-feira. A cidade também não oferece infra-estrutura adequada para trabalhar. Nem mesmo a marcação de um amistoso durante a semana é viável neste momento", explicou. Pressão - O fato de o Palmeiras ser o único representante paulista nas quartas de final não mereceu maiores considerações por parte do elenco. Apenas o zagueiro Alexandre não perdeu a oportunidade de alfinetar os rivais São Paulo e Corinthians. "Felizmente eles estão fora. Agora as atenções ficaram todas concentradas sobre nós." Alguns jogadores comemoraram no domingo a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1 em um camarote especial da Micarina, o Carnaval fora de época de Teresina. O goleiro Marcos foi o mais assediado, e chegou até a desfilar no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo. O treinador Vanderlei Luxemburgo também compareceu ao evento e foi ovacionado pela cantora como um dos melhores do Brasil.