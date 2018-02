Palmeiras faz "lobby" com Nicolas Leóz Mesmo sabendo que o quarto lugar no Campeonato Brasileiro ainda corre risco, principalmente se o São Caetano recuperar no STJD os 24 pontos perdidos na primeira instância, o Palmeiras já fez o seu primeiro lobby político pensando na Libertadores de 2005. Por iniciativa do vereador Wadih Mutran, e com o incentivo de Mustafá Contursi, o presidente da Conmebol, Nicolas Leóz, foi agraciado na segunda-feira com o título de cidadão paulistano. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal em cima de um trabalho feito pelos assessores diretos de Mustafá no Palmeiras. Leóz é um velho aliado do presidente palmeirense e pode se transformar num reforço político interessante para a equipe na disputa da copa Libertadores do ano que vem. Mais cauteloso, o técnico Estevam Soares prefere esperar o julgamento do recurso do São Caetano no STJD para comemorar. Ele sabe que, dependendo do resultado, o último jogo do Palmeiras pelo Brasileiro, domingo, contra o Fluminense, no Rio, pode ser um simples amistoso ou o jogo mais importante do ano. ?Por isso mesmo o nosso trabalho não muda. Estamos considerando as duas hipóteses?, assinalou o técnico, que deve acertar a renovação de seu contrato com o clube entre quarta e quinta-feira. Se o São Caetano recuperar os pontos, ficará a um ponto do Palmeiras e retomará a briga por uma vaga na Libertadores. Quem terminar em quarto no Brasileiro disputará a repescagem contra o Tacuary, terceiro classificado no Campeonato Paraguaio. O Tacuary ainda é uma incógnita para os brasileiros, mas o sucesso lembra o do São Caetano, que subiu para a divisão principal e em seguida conseguiu se classificar para a Libertadores, mesmo sem ter atletas de renome. Na visão do técnico Estevam Soares, a sua equipe deve se preocupar apenas em terminar bem a temporada. ?Independentemente de estarmos na Libertadores ou não, o compromisso do Palmeiras é sempre com a vitória?. Esse espírito também ficou evidente no jogo treino diante do Nacional, ontem à tarde, na Academia de Futebol. O Palmeiras venceu por 2 a 1, de virada, e o gol de Alex Afonso, ex-Portuguesa, foi comemorado pelo atacante como se fosse uma final de campeonato, com direito e soco no ar e tudo. O time que enfrentará o Fluminense deverá ter a mesma base da equipe que venceu o Criciúma, menos Lúcio e Magrão, que receberam o terceiro cartão amarelo no sábado e cumprem suspensão automática. Por isso, foram liberados para as férias com Deola e Elson. ?Temos muita gente boa querendo uma chance?, observa Estevam. Com os quatro liberados nesta terça, já são 15 os jogadores que estão em férias: Sérgio, Marcos, Glauber, Baiano, Adãozinho, Corrêa, Alceu, Leonardo, Lúcio, Magrão, Deola, Elson, Adriano Chuva, Muñoz e Pedrinho - os três últimos se recuperando de contusões. Já em relação ao planejamento para 2005, Estevam Soares deve entregar um relatório à diretoria até o final da semana. O discurso da mídia não deve ser o mesmo na prática. Para os jornalistas, o técnico diz que o grupo é bom e que só precisa dos reforços de dois ou três jogadores que façam a diferença. Na prática, porém, ele sabe que boa parte dos atletas que saíram de férias não voltará em janeiro. ?Não vou abrir mais do que isso. Não quero expor o elenco?.