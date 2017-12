Palmeiras faz mistério para contratar Falta de opções ou despiste? Estaria o Palmeiras querendo esconder a negociação com Oswaldo de Oliveira, atual técnico do Fluminense? Após o fracasso nas contratações no segundo semestre, a diretoria do do clube paulista adotou o silêncio e está escondendo a sete chaves o nome do novo treinador. "Estamos na fase de definição, mantendo contatos", afirmou Américo Faria, diretor de Futebol. Considerado o preferido pelo presidente Mustafá Contursi para dirigir o clube, Oswaldo de Oliveira garante não ter sido procurado. "Ninguém do Palmeiras conversou comigo", disse. Mas, segundo uma fonte ligada ao presidente palmeirense, "houve uma sondagem". A tática do despiste foi usada pelo Palmeiras também em 1997, quando o clube contratou Luiz Felipe Scolari.