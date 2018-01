Palmeiras faz obras no Palestra Itália O presidente do Palmeiras, Affonso Della Monica, prepara um tour no clube com jornalistas a fim de mostrar algumas das benfeitorias feitas no Palestra Itália sob a sua batuta. As principais obras estão sendo realizadas no próprio estádio. Uma delas é a melhoria na iluminação, projeto antigo mas que somente agora parece tomar forma. Della Monica também mandou reformar o vestiário principal do Palestra Itália. Tudo foi pintado. Duas novas escadas nas arquibancadas estão sendo terminadas. Elas servirão para ajudar o torcedor a entrar e sair do estádio mais rapidamente. O Palmeiras, dessa forma, atende solicitação do Contru, órgão de fiscalização da Prefeitura de São Paulo e do Corpo de Bombeiros. As saídas visam a evitar tumultos e aglomerações após as partidas.