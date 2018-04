Palmeiras faz oferta e deve manter Maurício Ramos

O Iraty diz ter recebido uma oferta de R$ 6,2 milhões do Standard Liège, da Bélgica. O Palmeiras, no entanto, pretende adquirir 50% dos direitos de Maurício Ramos. Para conseguir o dinheiro, o clube deve contar com a participação da parceira Traffic.

"Evoluímos na conversa e posso afirmar que a chance do jogador continuar no Palmeiras é de 95%", explicou o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo. "A vontade do atleta é de continuar e o negócio deve ser concluído nesta terça-feira."

Se Maurício Ramos permanecer, o Palmeiras cumprirá a promessa do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, que garantiu a manutenção do elenco até o final do Campeonato Brasileiro.