Palmeiras faz oferta e deve segurar Maurício Ramos no elenco

O zagueiro Maurício Ramos deve continuar no Palmeiras. Durante o jantar comemorativo aos 95 anos do clube, realizado na noite desta segunda-feira, os dirigentes disseram que estão perto de um acordo com o Iraty (PR), que detém os direitos federativos do atleta.

Veja também:

Muricy comemora semana livre para treino com o grupo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Iraty diz ter recebido uma oferta de R$ 6,2 milhões do Standard Liège, da Bélgica. O Palmeiras, no entanto, deve adquirir 50% dos direitos de Maurício Ramos. Para conseguir o dinheiro, o clube deve contar com a participação da parceira Traffic.

"Evoluímos na conversa e posso afirmar que a chance do jogador continuar no Palmeiras é de 95%", explicou o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo. "A vontade do atleta é de continuar e o negócio deve ser concluído nesta terça-feira."

Se Maurício Ramos permanecer, o Palmeiras cumprirá a promessa do presidente Luis Gonzaga Belluzzo, que disse que não liberaria mais nenhum jogador até o final do Campeonato Brasileiro.

CASO LOVE

Outra negociação que deve ser definida nos próximos dias envolve Vágner Love. O atacante, segundo dirigentes do Palmeiras, terá uma resposta do presidente do CSKA Moscou até quarta-feira, confirmando ou não a sua liberação.