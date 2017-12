Palmeiras faz oferta por meia ex-Corinthians

O Palmeiras apresentou ao Betis uma proposta para contratar o meia Petros, ex-Corinthians. De acordo com a imprensa espanhola, o clube brasileiro oferecer cerca de R$ 5 milhões pelo jogador, que tem contrato com a equipe até 2019 e uma cláusula de multa rescisória estipulada em aproximadamente R$ 27 milhões.

Petros deixou o Corinthians em 2015, por cerca de R$ 4,3 milhões. O meia discute a renovação de vínculo com o time de Sevilla e, por isso, a investida palmeirense não deve prosperar. O Betis tem 50% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos, que no Brasil passou também por Vitória, Boa Esporte e Penapolense.

O atual campeão brasileiro tem cinco reforços confirmados para a próxima temporada. Chegaram o atacante Keno, os meias Guerra, Michel Bastos, Hyoran e Raphael Veiga. Outra provável contratação será o volante Felipe Melo, que aguarda a liberação da Inter de Milão.