Palmeiras faz proposta por Felipe A diretoria do Palmeiras fez uma proposta ao Vasco para ficar com Felipe. O clube paulista vai considerar paga a dívida de US$ 3,5 milhões pela compra do passe do atacante Euller, no ano passado, caso o time carioca libere o lateral-esquerdo para permanecer no Palestra Itália. A apresentação da Pirelli como nova patrocinadora do Palmeiras ocorrerá na segunda-feira, às 10 horas, no salão nobre do Palestra Itália. A empresa italiana pagará US$ 2 milhões por ano ao clube paulista.