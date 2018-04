Palmeiras faz protesto formal contra a arbitragem

O Palmeiras entrará nesta terça-feira com uma representação contra o árbitro Wagner Tardelli (SC) e o assistente Roberto Braatz (PR), que prejudicaram o time no jogo contra o Inter, domingo, em Porto Alegre - Braatz anulou um gol legítimo de Makelele e Tardelli não viu uma falta de Iarley em Dininho, no lance do primeiro gol de Fernandão. Veja também: Palmeirenses fazem juras de amor a Adriano Gabiru, do Sport Pierre chora e não é criticado por expulsão em Porto Alegre A representação palmeirense será entregue na sede da Federação Paulista de Futebol e repassada à Comissão de Arbitragem da CBF. O Palmeiras não quer mais que Tardelli ou Braatz trabalhem em seus jogos. A diretoria do clube já usou esse procedimento outras cinco vezes este ano - quatro no Brasileirão e uma na Copa do Brasil. "Sabemos que, na prática, às vezes isso pouco interfere", disse o diretor de futebol do Palmeiras, Savério Orlandi. "Mas não podemos pecar por omissão." O Palmeiras é um dos clubes que se considera mais prejudicados pela arbitragem neste ano. Em pelo menos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o time chiou de decisões equivocadas dos árbitros. Esses pontos "perdidos" ainda podem custar a vaga palmeirense na Libertadores de 2008. "É muito estranho o que tem acontecido com o Palmeiras", queixou-se o técnico Caio Júnior, sem se alongar no assunto. "Já fui punido por criticar arbitragem e levantar suspeitas. Não faço mais isso." No domingo, logo após a derrota para o Inter (2 a 1), o vice-presidente do Palmeiras, Gilberto Cipullo, já havia se queixado da suspensão ao meia chileno Valdivia e do efeito suspensivo concedido para que o Flamengo pudesse mandar no Maracanã o jogo contra o Atlético-PR. "O Tribunal não dava efeito suspensivo a ninguém fazia dois anos", lembrou Cipullo, ao citar o caso do Flamengo, que tinha sido punido com a perna de um mando de campo, mas foi liberado para receber seu torcedor no Maracanã contra o Atlético-PR - o time carioca era rival direto do Palmeiras na luta pela vaga na Libertadores, mas agora já está classificado. Até que enfim O Palmeiras ainda tem esperança de ver Valdivia no jogo que decidirá a vaga na Libertadores, domingo, contra o Atlético-MG, no Palestra Itália. O pedido de novo julgamento do meia chileno finalmente entrou na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Depois de duas semanas de um atraso ainda injustificável pelo tribunal, o recurso palmeirense será julgado quinta-feira, às 14 horas, no Rio. "Essa demora nos causou estranheza", reclamou Toninho Cecílio, gerente de futebol do Palmeiras, ao falar do caso de Valdivia. O Palmeiras pedirá a diminuição da pena (de cinco para três jogos), o que liberaria Valdivia para entrar em campo no domingo. Mas a promotoria do STJD ainda vai tentar aumentar a pena dele - os promotores não se sentiram satisfeitos em punir por cinco jogos um dos candidatos a "craque do Brasileirão", acusado de agredir dois jogadores do Vasco em partida realizada em 30 de outubro.