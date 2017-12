Palmeiras faz reunião para definir futuro Será realizada na terça-feira a segunda reunião entre a comissão técnica e a diretoria do Palmeiras para a definição de elenco e da pré-temporada. O diretor de futebol Mario Giannini vai se encontrar com o Fred Ismânia, auxiliar-técnico de Jair Picerni. Ismânia está em contato diário com Picerni e visitou quatro cidades que poderiam hospedar a equipe durante a pré-temporada: Monte Sião, Águas de Lindóia, Serra Negra e São Pedro. Os jogadores se reapresentam no início do ano. O primeiro período, de uma semana, será de avaliações e testes físicos e será feito na Academia. O segundo, em uma cidade do interior, por um período de nove a dez dias. O time deve voltar a São Paulo na véspera do início do Campeonato Paulista, dia 21 de janeiro. Até lá, a definição do elenco é o item mais preocupante. "Estamos acompanhando a renovação dos jogadores, mas sabemos que há dificuldades. De qualquer forma, estamos estudando alternativas para as posições mais importantes", disse Fred Ismânia.