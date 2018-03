Palmeiras faz reunião para tentar reagir Depois de disputar três partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro sem conseguir nenhuma vitória, o ambiente no Palmeiras ficou definitivamente confuso. A falta de sintonia em todos os setores do clube é evidente, especialmente entre o técnico Jair Picerni e o diretor de futebol Fernando Gonçalves, como pôde ser visto após o treino desta terça-feira. As atividades da tarde foram atrasadas em uma hora e meia. Deram lugar a uma reunião para ?lavar roupa suja? entre comissão técnica e jogadores. Segundo o zagueiro Leonardo, o assunto em pauta foi o momento desfavorável do time e o que fazer para reverter a situação. E os atletas tiveram oportunidade para cobranças mútuas. ?Tudo foi lavado. Tudo foi esclarecido?, disse o jogador, que considerou a iniciativa positiva. No entanto, existem informações no clube de que há jogadores aborrecidos por terem sido passados para a reserva sem receber explicações do treinador. Após o encerramento dos exercícios da tarde, Picerni, que entrou em campo visivelmente tenso, saiu sem falar com a imprensa, alegando ter uma reunião com a comissão técnica e o diretor de futebol. Ao ser questionado sobre o assunto do encontro, Fernando Gonçalves surpreendeu na resposta. ?Não estava nem sabendo?, disse o dirigente, que, no entanto, fez questão de apoiar a atitude do treinador de discutir os problemas do time entre o grupo e afirmar que o mesmo continua prestigiado pela diretoria. Se já não bastassem os problemas do time principal, outro assunto discutido na Academia de Futebol foram as denúncias das más condições dos alojamentos dos jogadores das categorias de base. O diretor administrativo do clube, Ademir Jeová, afirmou que as denúncias partiram de um atleta menor de idade das categorias de base que estava em fase de dispensa, o qual já foi identificado, e classificaram a iniciativa de ?uma armação?. Bom e possível ? Mas nem tudo foi má notícia nesta terça-feira no Parque Antártica. O lateral Lúcio e o zagueiro Daniel tiveram documentação regularizada e deverão estrear contra o São Raimundo, no sábado. Ao mesmo tempo, Fernando Gonçalves reafirmou a iniciativa do clube de contratar mais um meia e um atacante. Segundo o diretor do Palmeiras, a política do ?bom e barato? seria substituída pela do ?bom e possível? e uma opção real seria o centroavante França, com quem a transferência já estaria acertada há cerca de um mês, faltando apenas o aval do Bayer Leverkusen. Mas o empresário do jogador negou a informação, afirmando que o atacante deve ficar na Alemanha.