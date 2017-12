Palmeiras faz trabalho especial para evitar lesões musculares

Um dos maiores problemas do Palmeiras no ano passado foi o excesso de problemas musculares dos jogadores ao longo da temporada. Para amenizar esse problema, a comissão técnica tem dado uma atenção especial para os atletas que inspiram maior cuidado físico e, caso seja necessário, o técnico Marcelo Oliveira deve fazer um rodízio entre os atletas para evitar o desgaste desnecessário.

No momento, os atletas que inspiram maior cuidado são Vitor Hugo, Arouca, Robinho, Zé Roberto, Barrios e Jean, por motivos distintos. Vitor Hugo se recupera de um edema na coxa direita e por isso não atuou no torneio amistoso no Uruguai.

Zé Roberto desde o ano passado é poupado de algumas atividades por causa de sua idade, 41 anos. Já Arouca, Robinho e Barrios a preocupação é pelo desgaste natural, por forçarem muitas jogadas durante as partidas e Jean chegou recentemente e ainda está um estágio atrás dos demais companheiros.

Marcelo Oliveira deve ter todo o elenco à disposição para o jogo de domingo, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, às19h30 - exceto os machucados Rodrigo e Cleiton Xavier. Entretanto, pode poupar alguns jogadores nas próximas rodadas.