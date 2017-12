Palmeiras faz trabalho tático, mas ainda sem elenco completo

A tarde de treino do Palmeiras nesta segunda-feira teve trabalho tático no campo e a presença de jogadores na academia de ginástica. Com musculação e avaliação física, o zagueiro Mina e o meia Guerra ainda não participaram de atividades no campo neste ano e foram baixas dos dois trabalhos comandados pelo técnico Eduardo Baptista, assim como o atacante Willian.

O ex-cruzeirense foi liberado pela comissão técnica para cuidar da mudança de Belo Horizonte para São Paulo. O jogador só deve voltar aos trabalhos na terça-feira. O time vai treinar novamente em dois períodos, às 9h30 e depois às 16h. Por volta do meio-dia, a diretoria vai apresentar o volante Felipe Melo, principal contratação da equipe para a temporada.

O venezuelano Guerra só participou do trabalho na parte da tarde, pois de manhã precisou resolver pendências sobre o visto de trabalho e de permanência no Brasil. O reforço e o zagueiro Mina se apresentaram apenas no domingo e, por isso, começaram mais tarde os procedimentos de trabalho físico já iniciados na semana passada pelos demais colegas de time.

Em campo, o treinador efetuou nesta tarde um trabalho tático com ênfase nos fundamentos, como movimentações e saídas de bola. Nos próximos dias, Baptista vai começar a definir a equipe titular para o primeiro jogo da temporada, o amistoso de sábado com a Chapecoense, na Arena Condá.