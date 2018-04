Palmeiras faz treino físico e diretoria libera o atacante Caio Mancha

SÃO PAULO - O Palmeiras realizou nesta terça-feira o último treinamento em São Paulo antes de viajar para Itu, onde dará sequência aos trabalhos da pré-temporada até o dia 16 de janeiro. Em uma quadra de areia, os jogadores correram bastante e mostraram muita disposição para a sequência da temporada.

Os jogadores deixaram o treinamento, que foi orientado pelo preparador físico Fabiano Xhá, claramente desgastados. O única ausente da atividade foi o atacante Caio, fora dos planos do Palmeiras para a temporada 2014, que foi liberado pela diretoria para procurar outro clube.

O zagueiro Lúcio mais uma vez esteve presente na Academia de Futebol para realizar os últimos exames médicos, e a tendência é que ele seja oficializado ainda nesta terça como novo reforço do Palmeiras. O jogador vai assinar contrato de um ano com o clube.

O Palmeiras vai estrear no Campeonato Paulista contra o Linense, no dia 18 de janeiro, no Estádio do Pacaembu.