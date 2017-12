Palmeiras faz treino físico e Edu Dracena passa por exames

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, tendo como novidade a presença do atacante Cristaldo. Já o zagueiro Edu Dracena passou por exames médicos e o resultado será divulgado ainda nesta quarta. Os jogadores fizeram apenas um trabalho físico na academia. Para o período da tarde, está programado um treinamento no gramado, sem a presença da imprensa.

O atacante Cristaldo participou normalmente da atividade. Na terça-feira, ele não treinou porque perdeu o voo que o traria de volta de Buenos Aires. Além disso, o argentino negocia sua transferência para o Rubin Kazan, da Rússia.

O atraso de Cristaldo, inclusive, fez o jogador mais uma vez demonstrar bom humor nas redes sociais. Na terça-feira, ele publicou mensagens no Twitter reclamando da companhia aérea, teve seu voo atrasado. A empresa respondeu a mensagem do atacante, que explicou o real motivo de sua preocupação: "Muito obrigado, só espero poder chegar antes do que o (Alexandre) Mattos e o Marcelo Oliveira, para não pagar a multa", escreveu o jogador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto a Edu Dracena, o zagueiro sentiu um incômodo muscular na perna direita durante o treino de terça-feira e teve que deixar o gramado. Nesta quarta, ele fez trabalho na academia e deixou o local caminhando com certa dificuldade. O zagueiro, que veio do Corinthians, é dúvida para a partida de domingo, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Outro que não tem presença certa para a próxima partida é Vitor Hugo. O defensor se recupera de um edema na coxa direita que o deixou de fora das duas partidas realizadas no Uruguai, semana passada. A expectativa é que ele participe dos próximos treinos na semana.

Caso não possa contar com Edu Dracena e Vitor Hugo, o Palmeiras pode ter Leandro Almeida e Roger Carvalho como dupla de zaga para a estreia no Campeonato Paulista. O técnico Marcelo Oliveira começa a definir o time no treino desta quarta-feira à tarde, que será realizado sem a presença da imprensa.