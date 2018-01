Palmeiras faz treino secreto e viaja Antes de embarcar para o Paraguai, o Palmeiras fez um treino secreto na manhã desta terça-feira. Insatisfeito com o desempenho do time na derrota para o São Caetano, domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico Estevam Soares testou algumas mudanças para a partida contra o Tacuary, quarta, em Assunção, pela Copa Libertadores. O mais provável é a entrada do volante Marcinho no time titular, para reforçar a marcação. Assim, Correia e Claudecir podem perder a vaga. Já o zagueiro Daniel, recuperado de contusão muscular, seguiu com o grupo para Assunção e deve jogar, provavelmente no lugar de Gabriel. O Palmeiras deve realizar mais um treino ainda nesta terça-feira, já no Paraguai, para reconhecimento do estádio Roberto Bettega, local do jogo contra o Tacuary. Além do jogo desta quarta-feira, Palmeiras e Tacuary voltam a se enfrentar no dia 9 de fevereiro, no Palestra Itália. Quem levar a melhor nesse confronto entra na chave principal da Copa Libertadores da América de 2005.