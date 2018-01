Palmeiras: Fazenda adia análise O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional do Ministério da Fazenda adiou para uma data ainda não determinada a análise das movimentações financeiras realizadas pelo Palmeiras na venda de sete jogadores entre 1991 e 1995. As transações serão revistas a pedido da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que suspeita de entrada irregular de dinheiro no País. Caso sejam constatados problemas, o clube pode pagar uma multa de cerca de R$ 35,5 milhões.