Palmeiras fecha acordo com o canal Esporte Interativo para 2019

O Palmeiras fechou acordo com o canal de televisão Esporte Interativo para a transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro entre 2019 e 2024. O contrato, que abrange apenas jogos em TV fechada e não influencia as transmissões abertas ou pay-per-view, deve ser anunciado depois do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Lance! e agora foi confirmada pelo Estado.

O Palmeiras preteriu os canais Globo na negociação no próximo período. A negociação não significa que os jogos serão exibidos unicamente no Esporte Interativo. Um acordo com o canal SporTV, por exemplo, pode permitir a transmissão nas duas emissoras. O grupo norte-americano Turner é o principal sócio do Esporte Interativo.

As luvas que o clube receberá na assinatura do contrato no ano que vem são da ordem de R$ 100 milhões. O valor é significativo para as finanças do clube. Com o título brasileiro, que poderá ser confirmado no domingo, na partida diante da Chapecoense, no Allianz Parque, o Palmeiras receberá R$ 17 milhões de premiação da CBF.

As cotas de TV sempre representaram uma fatia significativa dos rendimentos dos clubes de futebol no Brasil. O Palmeiras conseguiu inverter esse cenário com os investimentos no programa de sócio-torcedor.

Dos times que jogam a Série A, o Esporte Interativo já havia acertado com os dois principais clubes do Paraná (Atlético-PR e Coritiba), um do Rio Grande do Sul (Internacional), um de Santa Catarina (Figueirense) e Pernambuco. Em São Paulo, já havia conseguido acordos com Ponte Preta e Santos.