Palmeiras fecha com o Bahia preferência de compra por Zé Rafael

O Palmeiras concluiu nesta sexta-feira dois acordos com o Bahia. O clube alviverde fechou o empréstimo do meia Allione até o fim da temporada e fixou a preferência de compra pelo meia Zé Rafael. Até dezembro de 2019 a diretoria da equipe paulista precisará ser avisada sobre possíveis propostas pelo jogador e poderá cobrir a proposta, se tiver interesse.

Zé Rafael, de 24 anos, se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado e nos últimos meses despertou o interesse de clubes como Corinthians e São Paulo. Sem acordo oficial, o jogador continuou no Bahia. Como o Palmeiras também está de olho na contratação dele, porém não tem pressa para reforçar o setor, achou melhor estabelecer esse acordo de preferência.

A negociação entre o Bahia e o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, prevê que nos próximos dois anos, a cada proposta que chegar pelo meia, o time paulista será avisado. Isso não significa, porém, que exista um valor definido para a compra. Haverá somente um aviso encaminhado ao Palmeiras, que poderá decidir se iguala ou não a oferta.

Os dois clubes concluíram nesta sexta-feira o acordo de empréstimo pelo meia Allione. O argentino ficou sem espaço no Palmeiras depois da contratação de Gustavo Scarpa e acabou fora da inscrição no Campeonato Paulista. Por já ter atuado no Bahia emprestado no ano passado, o clube nordestino pediu o retorno dele, que chega como candidado a titular do técnico Guto Ferreira.