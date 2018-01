Palmeiras fecha com o meia Gustavo Scarpa por cinco temporadas

Gustavo Scarpa será jogador do Palmeiras. O clube e os empresários do jogador entraram em acordo nesta segunda-feira para selar um contrato por cinco temporadas, que depende apenas da assinatura para ser oficializado. O meia de 24 anos rescindiu o vínculo com o Fluminense na última sexta-feira e chegará ao time paulista para ser o sexto reforço da temporada.

O Estado havia antecipado na noite de domingo o avanço das conversas pelo jogador. Disputado também por clubes como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Benfica e o Atlético-MG, Scarpa fechará com o Palmeiras, com quem manteve conversas há anos. O assunto acabou definido em uma reunião nesta segunda-feira entre representantes do meia e dirigentes do time alviverde.

O encontro deixou definido que Scarpa tentará conversar com o Fluminense para receber uma compensação e tirar o processo que movia contra o clube na Justiça. O jogador teve o contrato rescindido na última semana depois de acionar a equipe carioca para que lhe fossem pagos salários atrasados, FGTS, direitos de imagem e outras pendências.

O meia é um desejo antigo do Palmeiras. Em dezembro de 2016 houve a primeira investida, recusada pelo Fluminense. Na virada do ano passado para 2018, o clube alviverde voltou a tentar. A proposta foi por uma troca de jogadores, que acabou cancelada após o atacante Róger Guedes recusar a possibilidade de defender o time carioca.

Scarpa será o sexto reforço palmeirense para 2018. Antes dele vieram o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos, os laterais Marcos Rocha e Diogo Barbosa, além do meia Lucas Lima. A equipe está em pré-temporada desde 3 de janeiro e estreia no Campeonato Paulista na quinta-feira, contra o Santo André, no Allianz Parque.