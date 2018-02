Palmeiras fecha patrocínio de R$ 21 milhões com a Fiat

A diretoria do Palmeiras anunciou nesta quinta-feira o novo patrocinador da camisa. Trata-se da montadora italiana Fiat, que assumirá o lugar da fabricante de pneus Pirelli, que tinha acordo com a equipe de Palestra Itália desde 2001. Pelo patrocínio, o Palmeiras receberá até R$ 21 milhões, recorde entre os clubes brasileiros - os dirigentes não quiseram comentar o valor na apresentação. Veja também: Palmeiras precisa de seis reforços, na visão de Luxemburgo Palmeiras pode realizar amistosos contra a Juventus Medial Saúde será a nova patrocinadora do Corinthians Do valor que será pago pela Fiat, R$ 12 milhões serão líquidos para o clube, R$ 7 milhões para investimentos nas categorias de base (em parceria com a Juventus de Turim, que também tem patrocínio da montadora) e R$ 2 milhões como bônus pela conquista de títulos - em 2008, o Palmeiras disputará o Paulistão, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a sul-americana. O acordo com a montadora, festejado pelos dirigentes em cerimônia na sala de troféus do clube, tem validade de três temporadas. Com esse dinheiro, o Palmeiras terá um reforço no caixa para investir na contratação de novos jogadores - antes, a Pirelli pagava cerca de R$ 7 milhões por ano. "Foi uma semana repleta de notícias favoráveis, mostrando que o Palmeiras está voltando a ser um clube de ponta. Esse não será um simples relacionamento de patrocínio. A Fiat tem bastante experiência no esporte e isso [realização de projetos na área esportiva e social] deverá ser trazido ao clube", conta Gilberto Cipullo, vice-presidente do Palmeiras. Além de fechar com a Fiat, o Palmeiras também busca patrocínio para a manga da camisa. Os dirigentes negociam com a própria montadora italiana, com a fabricante de computadores Lenovo e com o Banco Santander, que é o patrocinador oficial da Copa Libertadores. O clube espera arrecadar até R$ 3 milhões pelo espaço. Para 2008, o Palmeiras promete montar um time forte para brigar por títulos. O clube já trouxe o técnico Vanderlei Luxemburgo e o atacante Alex Mineiro. Outra novidade foi o anúncio da transformação do Palestra Itália numa arena multiuso, projeto que será executado pela Wtorre.