Palmeiras fecha treino antes de estreia na Copa Libertadores

O Palmeiras decidiu fazer mistério nesta quarta-feira, na véspera da estreia na Copa Libertadores, contra o Atlético Junior, em Barranquilla, na Colômbia. O técnico Roger Machado comandou um treino fechado no campo do Country Club da cidade e depois levou os jogadores para reconhecerem o gramado do estádio Metropolitano, onde caminharam pelo campo.

Segundo o site oficial do Palmeiras, no trabalho fechado realizado nesta quarta o time fez atividades de bolas aéreas e, depois, um coletivo de ordem tática. Na parte final o elenco aperfeiçoou finalizações e pênaltis. Logo depois os jogadores foram ao estádio, mas não realizaram atividades com bola. O grupo somente andou pelo campo.

O mistério contrasta com a postura de semanas atrás, quando o técnico Roger Machado não fechou os treinos realizados na Academia de Futebol. A possível mudança no time é a entrada de Moisés na formação titular. Mais cedo, em entrevista ao SporTV, o treinador indicou que vai fazer alterações. "Pontuais mudanças ou critérios a se observar para levar a escalação mais equilibrada", comentou.

Para a estreia pela Copa Libertadores, o Palmeiras deve ter o seguinte time titular: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê (Moisés), Lucas Lima e Dudu; Borja. A partida nesta quinta começa às 21h30.