Palmeiras fecha treino por causa de evento da Fifa

O Palmeiras informou que o treino da tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, será fechado à imprensa. Isso porque, durante o dia, uma comissão enviada pela Fifa irá vistoriar a estrutura do centro de treinamento palmeirense.

Tal procedimento servirá para a entidade definir se indicará ou não o local como um dos possíveis centros de treinamento que estarão disponíveis para a escolha das seleções que participarão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Com isso, parte das dependências do local, inclusive a sala de imprensa, estarão interditadas nesta quinta.

Apesar da impossibilidade do acompanhamento da atividade por parte da imprensa, o elenco do Palmeiras treina normalmente nesta quinta-feira, visando o confronto diante do Mogi Mirim, neste domingo, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

