Palmeiras: festa para anunciar acordo Os US$ 2 milhões anuais de patrocínio da Pirelli já têm dia marcado para começar a cair nos cofres palmeirenses: 1.º de julho. O acordo já foi assinado pelo presidente Mustafá Contursi e a diretoria da multinacional italiana. O anúncio oficial, no entanto, só será feito nos próximos dias. "Queremos fazer uma grande festa. Em uma época de tanta falta de credibilidade no futebol, o Palmeiras consegue atrair um investidor tão poderoso. É lógico que comemoramos. O dinheiro já começa a ser contabilizado no dia primero de julho", confirma um auxiliar de Mustafá. Leia mais no Jornal da Tarde