Palmeiras: festa para entrar na história O Parque Antártica será neste sábado palco de uma das maiores festas de sua história. Quase 30 mil palmeirenses lotarão o estádio para ver o time enfrentar o Botafogo (16h) e dar a volta olímpica pela conquista do título da Série B, sacramentada semana passada com a vitória sobre o Sport por 2 a 1. Apesar de a partida ser praticamente um amistoso ? as duas equipes já garantiram a volta à Primeira Divisão ?, o time palmeirense promete jogar para a torcida, que em menos de cinco horas esgotou os ingressos para o clássico. E também por Vágner Love, que luta para terminar a competição como artilheiro (tem 17 gols, um a menos que Valdomiro, do Remo). ?A motivação será a mesma de sempre, embora o campeonato já esteja definido. A responsabilidade tem que prevalecer porque o campo estará cheio, e seria muito ruim encerramos a temporada dando vexame. Por isso, não vamos dar mole?, afirmou o técnico Jair Picerni. Os jogadores querem retribuir o carinho dos torcedores, que proporcionaram ao clube média de público de quase 20 mil pessoas nas partidas disputadas em casa. E prometem não decepcionar. ?Me incomodava demais ver o Palmeiras na Série B. Era mais uma questão pessoal do que profissional. Mas depois dessa partida contra o Botafogo, eu vou querer brincar, tirar onda. Após tanto sofrimento e humilhação, nada melhor do que comemorar. Por ter abraçado a nossa causa, esse título é da torcida também?, disse Magrão. O time praticamente não treinou durante a semana. Picerni passou a maior parte do tempo apitando animados rachões. Mas para Lúcio, quando a bola começar a rolar ninguém poderá brincar. ?Claro que não será um jogo tenso como os outros. A bola vai rolar com mais naturalidade. Mas o clima de festa vai se limitar apenas às arquibancadas, porque temos obrigação de não decepcionar o público?, aposta o lateral, que nesta sexta-feira cumpriu a promessa feita antes da partida contra o Sport e apareceu para treinar com o penteado no melhor estilo rastafári. O goleiro Marcos não quer ouvir falar em menosprezo ao Botafogo. ?Já comemoramos muito. Seria terrível terminar o ano levando um saco de gols. Mas reconheço que viverei um momento especial porque fiz parte do grupo que caiu no ano passado. Na hora de levantar a taça a emoção será muito grande. Guardarei a medalha da Segundona com o mesmo carinho com que guardei a do título da Copa do Mundo.? Para Edmílson, a grande motivação estará em ajudar o amigo Vágner Love na luta pela artilharia da Série B. ?Não pensarei duas vezes em tocar a bola para ele.?