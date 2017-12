Palmeiras festeja liderança com cautela A vitória sobre o Sport levou o Palmeiras à liderança da Série B, mas foi recebida com cautela pelos jogadores. Sábado, o time enfrenta o Marília fora de casa sem Elson e Adãozinho, que receberam o terceiro cartão amarelo. Diego Souza, que cumpriu suspensão nesta quarta-feira, volta. ?Ainda não ganhamos nada. Quero primeiro esperar o Palmeiras subir. Mas por tudo o que aconteceu antes desse jogo pelo clima de rivalidade criado, estou muito contente. Jogar com uma torcida dessas ao lado é maravilhoso?, disse o lateral Lúcio. ?O páreo é muito duro. Todas as equipes têm condições de chegar à Primeira Divisão. Respeitamos todos, mas não tememos", completou Adãozinho. Magrão, que deixou um campo com um corte na cabeça mas deve atuar em Marília, procurou comemorar. ?Deixei o campo por estar tonto, mas fiquei feliz por ter participado de grande parte do jogo e ajudado o Palmeiras.? Independentemente do resultado, Marcos lembrou que a forte marcação das defesas será a tônica da competição até o final. ?O Sport deu uma prova das dificuldades que encontraremos nas próximas partidas. As defesas vão prevalecer sobre os ataques. Ninguém vai querer se arriscar.? O atacante Edmílson concordou. ?Realmente não foi fácil furar a marcação do Sport, especialmente no primeiro tempo. Mas o Sport não está morto, é um time qualificado.? O zagueiro Leonardo preferiu ressaltar a qualidade de Maizena, goleiro do time pernambucano. ?Ele pegou quase tudo.? Fora de campo, o torcedor Tiago Gomes, de 18 anos, caiu da arquibancada e sofreu ferimentos na cabeça e no joelho.