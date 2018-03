Palmeiras fez proposta oficial por Fabri O Real Madrid anunciou nesta terça-feira a existência de uma proposta oficial do Palmeiras para a contratação por empréstimo do meia Rodrigo Fabri, que disputou a Libertadores da América pelo Grêmio no primeiro semestre. O interesse do clube paulista foi confirmado pelo seu procurador Fernando César por telefone, direto da capital espanhola. Fernando César revelou os detalhes. "Estive reunido com os dirigentes do Real, que me passaram que o Palmeiras deseja contar com o atleta até o final do ano. Existem também propostas do Siena (Itália), Querétaro (México), Atlético de Madrid e até de um clube dos Emirados Árabes." O futuro de Rodrigo Fabri, que passa as férias no Pantanal, deve ser definido até o fim da semana. Segundo o procurador do atleta, ele tem boas chances de defender o clube do Parque Antártica. "O Rodrigo já manifestou interesse em permanecer no Brasil e isso pode pesar na sua decisão. Amanhã, iremos nos reunir para continuar negociando." A diretoria do Palmeiras segue se negando a falar sobre o assunto. "Não vou comentar uma situação que não existe. Como vou opinar sobre um fato que desconheço? Eu já disse que todo grande jogador nos interessa", disse o diretor Fernando Gonçalves, que confirmou que o clube segue tentando as contratações de Róbson, do Paysandu, e Aloísio, do Paris Saint-Germain. "Estamos trabalhando em algumas frentes. Realmente, não escondo que temos de compor o elenco com um homem de frente."