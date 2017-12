Palmeiras fica 1 semana sem Reinaldo Reinaldo só retorna aos treinos na semana que vem. O volante do Palmeiras voltou a sentir uma contusão muscular na coxa esquerda, domingo, na partida contra o Atlético-MG, no Mineirão, que o afastara dos gramados por mais de dois meses. Nesta terça-feira, ele passou por uma ressonância magnética e só deve ter condições de jogo no dia 13, no clássico diante do São Paulo. Contra o Flamengo, quinta-feira, no Palestra Itália, Leão deve escalar Correa para o lugar de Reinaldo. Com isso, Baiano pode ter nova oportunidade na lateral-direita. No ataque, o centroavante Washington, que fez dois gols domingo, deve herdar a vaga de Gioino, suspenso.