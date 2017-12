Palmeiras fica a um ponto da 1ª Divisão Foi uma festa histórica palmeirense. Jogando muito bem, o time venceu neste sábado à noite o Marília no Parque Antártica por 2 a 0. Gols dos laterais Baiano e o Lúcio. Com dez pontos, basta um para a classificação para a sonhada volta à Primeira Divisão e dois para o título da Segunda Divisão. ?Demos um passo gigantesco. Não vejo a hora de dar a volta olímpica para essa torcida. Mas estamos pertinho dessa hora?, dizia, feliz, o goleiro Marcos. Se enganou quem esperava desânimo dos jogadores ou da torcida com a vitória do Sport diante do Botafogo à tarde. Não importava se a matemática impedia a classificação antecipada. A euforia tomou de tal ponto os torcedores que quebraram o recorde de palmeirenses presentes em jogos no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Foram 28.436 pagantes lotando o estádio mesmo com a partida sendo transmitida ao vivo para a Capital. Os jogadores sentiam a vibração positiva. Era o que Jair Picerni precisava para colocar em prática o seu plano altamente ofensivo. O treinador havia chegado à conclusão que os jovens atletas palmeirenses precisavam marcar logo nos primeiros minutos de jogo para evitar a pressão psicológica da fundamental partida pela classificação. O técnico sabia que o Marília adotaria a postura de franco atirador já que precisava desesperadamente de pontos para tentar a classificação. A contribuição veio de lugar inesperado. Logo aos dois minutos, Baiano chutou da entrada da área. De esquerda. A bola foi no meio do gol e a bola passou por Mauro. Falha imperdoável: 1 a 0, Palmeiras. Loucura no Parque Antártica: festa para os torcedores e alívio para Picerni. A mínima preocupação de Luís Carlos Ferreira acabou de vez. Abriu ainda mais o Marília buscando o empate. O Palmeiras passou a explorar sadicamente os contragolpes. Era emoção para os dois lados. Camanducaia e Basílio atormentavam os zagueiros. Foi preciso Marcos fazer ótimas defesas. Só que os ataques do Marília eram na base da correria, faltava consciência. O Palmeiras sabia utilizar muito melhor o espaço no meio-de-campo sem marcação. Lúcio acabou com a indefinição do placar. Ao 36 minutos, o lateral acertou chute maravilhoso de fora da área. A bola foi no ângulo esquerdo de Mauro: 2 a 0. O time do Marília que não contava com jogadores importantes como Andrei e Everaldo, sentiu os gols. O nervosismo dominou a equipe. Se Edmílson tivesse um pouco mais de calma e não desperdiçasse vários lances seguidos, o Palmeiras teria feito até mais gols no primeiro tempo. O segundo tempo foi o que todos esperavam. O Marília correndo buscando descontar e o Palmeiras mais atrás, tratando de segurar o que conquistou. A nota negativa foi a discussão entre Magrão e Picerni quando o volante foi substituído aos 41 minutos do segundo tempo. ?Ele precisa saber que existe disciplina aqui?, desabafava Picerni. ?Eu roi o osso duro. Não queria sair mesmo. Mas está tudo bem. O Jair é um pai para mim?, dizia o volante. O ambiente era mesmo para festa e não para brigas por vaidade.