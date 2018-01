Palmeiras fica de olho nos ex-contudidos Os jogadores do Palmeiras que sofreram contusão no fim do ano passado vão receber monitoração especial na pré-temporada. A informação veio do médico do clube, Vinícius Martins, e dos preparadores físicos Irineu Loturco e Walmir Cruz. Marcos, Muñoz e Magrão, que ganharam dois dias extras de folga, voltam aos treinos nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. A semana dos jogadores será destinada a exames médicos, físicos e de laboratório. Segundo Vinícius Martins, o zagueiro Daniel, que passou o último mês em tratamento de lesão nos ligamentos do joelho, é o único entre os contundidos de fim de temporada que terá de ser avaliado por um ortopedista antes de ser liberado. Se tudo correr bem, Daniel, mais o volante Alceu, o meia Pedrinho e o volante Magrão, que sofreram contusões no fim da temporada, serão avaliados de perto pelos preparadores físicos. "Eles terão atendimento individual", conta Irineu Loturco. Depois de investir em um trabalho em piso duro para manter a explosão muscular dos atletas durante a Série B do Campeonato Brasileiro, Irineu Loturco e Walmir Cruz vão apostar em novos softwares para monitoramento do trabalho dos atletas. "A diferença entre este ano e o ano passado é que alguns dados poderão ser cruzados, o que nos permite uma melhor avaliação da evolução dos jogadores", diz Loturco.