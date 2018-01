Palmeiras fica feliz com o empate O Palmeiras perdeu a chance de garantir sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, ao empatar com a Ponte Preta por 2 a 2, nesta quarta-feira, em Campinas. Mas os jogadores palmeirenses gostaram do resultado, por causa das condições adversas da partida. "Demos azar ao perder dois zagueiros machucados (Dênis e Gustavo). Não é a mesma coisa, além disso o Jair (Picerni) ficou sem opção para mudar o panorama do jogo no segundo tempo", afirmou o goleiro Marcos. O técnico Jair Picerni concordou com Marcos, lembrando ainda da expulsão de Claudecir, aos 31 minutos do segundo tempo. "Se a gente não perdesse um jogador, tenho certeza de que poderíamos lutar pela vitória", disse o treinador, embora tenha considerado justo o empate. "Com menos um e pelas circunstâncias, o empate foi importante. Só temos que agradecer a todos. Valeu o espírito de luta." Agora, com 10 pontos ganhos, o Palmeiras precisa de um empate contra o Rio Branco, sábado, em Americana, para se classificar. "Será um outro jogo difícil, mas o time está indo bem e acredito que podemos vencer", afirmou Picerni. O zagueiro Gustavo, que sofreu uma torção no joelho esquerdo, será melhor examinado nesta quinta-feira para saber o gravidade da contusão e o tempo de recuperação - o risco é que os ligamentos tenham sido afetados e ele fique cerca de 40 dias parado. ?É preciso ter paciência. Foi uma fatalidade", lamentou. Na Ponte Preta, o técnico Abel braga respirou aliviado com o bom futebol mostrado pelo time, que jogou bastante modificado. Piá, com dois cartões amarelos, foi poupado, abrindo a chance da estréia do meia Wesley, que teve boa atuação. O meia Adrianinho jogou no ataque, com liberdade, ao lado de Sérgio Alves. Outro reserva, Luizinho Vieira, entrou e marcou os dois gols. Apesar de já estar eliminada, com 4 pontos ganhos, a equipe tem uma motivação extra na sua última partida dessa fase: enfrenta o rival Guarani, domingo, no Moisés Lucarelli.