Palmeiras fica no 0 a 0 com o Cerro Porteño Mesmo sem apresentar um bom futebol, o Palmeiras conquistou um ponto importante nesta quarta-feira à noite, ao ficar no empate por 0 a 0 com o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela Copa Libertadores. A liderança do grupo 7 é do Atlético Nacional (COL), que venceu o Rosario Central na estréia e será o próximo adversário palmeirense - dia 2 de março, no Palestra Itália. O empate desta quarta-feira foi até festejado pelos palmeirenses, mas a atuação do time deixou claro que o momento não é bom ? já são quatro jogos sem vitórias. Em 90 minutos, o técnico Leão alterou a estrutura tática ? começou no 3-5-2 e acabou no 4-4-2 ?, mas em nenhum momento o Palmeiras foi superior ao Cerro. As melhores chances do Palmeiras foram em lances de bola parada e num contra-ataque aos 20 minutos do segundo tempo, que Edmundo concluiu com um chute fraco e para fora. A superioridade do Cerro também não foi lá essas coisas. O time paraguaio teve mais posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em chances de gol durante a maior parte do jogo. Algumas das melhores oportunidades aconteceram logo nos 10 primeiros minutos, aproveitando o espaço que Lúcio deixava e as falhas incríveis de cobertura cometidas por Valdomiro ? foi por muito pouco que Achucarro não abriu o placar aos 25 segundos de jogo e depois, aos 5 minutos. A pressão inicial do Cerro deixou claro que o 3-5-2, treinado só uma vez, não foi uma boa opção de Leão. O time do Palmeiras não conseguia se organizar em campo. A bola parecia queimar no pé dos palmeirenses. Demorou mais de meia hora para o Palmeiras assustar o Cerro. Aos 31, em uma cobrança de falta, Paulo Baier acertou o travessão. No rebote, Corrêa chutou em cima do goleiro Barreto. Foi a única chance da equipe no primeiro tempo. Na etapa final, Leão desistiu do esquema 3-5-2. Trocou o zagueiro Valdomiro pelo meia Ricardinho, voltando ao 4-4-2 dos dez primeiros jogos do ano. O time melhorou, mas não muito. Além da chance desperdiçada por Edmundo aos 20 minutos, Paulo Baier chegou a balançar a rede aos 23, mas estava impedido. De resto, só deu Cerro. Os paraguaios acertaram a trave duas vezes, uma com Cristaldo, aos 2, e outra com Benítez, aos 36. O baixinho e gordinho Achucarro (1,71m e 83 kg) também perdeu pelo menos três chances claras de gol. Por essas e outras, o 0 a 0 foi um ótimo resultado para o Palmeiras.