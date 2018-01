Palmeiras fica no empate com a Ponte O Palmeiras passou sufoco, mas conseguiu empatar com a Ponte Preta por 2 a 2, nesta quarta-feira, em Campinas, e chegou ao 2º lugar do Grupo 1, de forma isolada, com 10 pontos. O time não conseguiu a classificação antecipada, como planejava a comissão técnica, mas ficou perto da segunda fase. Para avançar às quartas-de-final, terá de pelo menos empatar com o Rio Branco, no sábado, em Americana. A derrota, no entanto, elimina a equipe do Campeonato Paulista. O União Barbarense, com 13 pontos, já está garantido na etapa seguinte. O jogo não começou bem para o Palmeiras, que voltou a mostrar problemas do ano passado e de algumas partidas desta temporada. Marcou mal e à distância, e, por isso, sofreu dois gols no primeiro tempo. O técnico Jair Picerni havia dito, na véspera, que estava faltando "pegada" a seus jogadores e não foi desta vez que corrigiu o problema. O adversário só fazia jogadas pelo meio, mas a equipe da capital parecia não perceber. Logo no início, Adrianinho passou pela defesa, justamente pelo meio, e tocou para Luizinho Vieira fazer 1 a 0. Até então, os palmeirenses apenas assistiam à partida. Aos poucos, porém, o Palmeiras equilibrou e chegou ao empate, com Claudecir, de cabeça, mas, antes do intervalo, a Ponte fez mais um, novamente com Luizinho Vieira. As falhas já existentes se juntaram a duas baixas, que prejudicaram ainda mais a equipe de Picerni. Em 20 minutos, os zagueiros Gustavo e Dênis se machucaram e tiveram de deixar o campo - entraram Leonardo e Corrêa. Apesar de não ter brilhado, jogou com mais determinação na segunda etapa e alcançou a igualdade com Leonardo, de cabeça. Magrão foi, de longe, o melhor da equipe. Chamou a responsabilidade para si e incentivou os companheiros. O empate por 2 a 2 acabou sendo comemorado, porque o Palmeiras teve adversidades durante toda a partida. Além de ter perdido a dupla de zaga titular, atuou por aproximadamente 15 minutos com um jogador a menos, pois Claudecir foi expulso. A Ponte, em vez de aproveitar a vantagem numérica, se encolheu quando ficou com um a mais em campo e possibilitou a reação. A equipe de Campinas, displicente em muitos momentos, mostrou por que faz fraca campanha no Paulista e já está eliminada. Ficha Técnica Ponte Preta ? Alexandre Negri; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Ronildo; Fabinho, Izaías, Wesley e Adrianinho; Luizinho Vieira e Sérgio Alves (Vaguinho). Técnico ? Abel Braga. Palmeiras ? Marcos; Neném, Gustavo (Leonardo), Dênis (Corrêa) e Marquinhos; Magrão, Claudecir, Adãozinho e Zinho (Muñoz); Pedrinho e Anselmo. Técnico ? Jair Picerni. Gols ? Luizinho Vieira aos 6, Claudecir aos 18 e Luizinho Vieira aos 44 minutos do primeiro tempo. Árbitros ? Paulo César de Oliveira. Cartão amarelo ? Marinho, Adrianinho, Gustavo, Corrêa, Zinho, Anselmo. Cartão vermelho ? Claudecir. Local ? Estádio Moisés Lucarelli.