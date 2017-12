Palmeiras fica sem Fabiano por 3 jogos O técnico Emerson Leão ganhou mais um problema para escalar o time do Palmeiras para a partida de domingo contra o Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Fabiano - que sofreu uma lesão muscular na coxa direita no treino desta quarta-feira - foi submetido a exames de ressonância magnética nesta quinta e os resultados foram pouco animadores. A lesão é mais séria do que se imaginava e ele deverá ficar de fora da equipe por três rodadas. Além do jogo contra o Fluminense, o lateral foi vetado para as partidas contra o São Caetano e Brasiliense. Fabiano só deve voltar ao time no dia 7 de setembro, quando o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Parque Antártica. Fabiano substituia Lúcio, que sofreu uma contusão grave no tornozelo; foi operado no início do mês e deverá ficar cerca de 90 dias afastado do futebol. O jovem Michael, do Palmeiras B e recém-promovido para o elenco principal, será o susbtituto de Fabiano. Além do lateral, Leão não poderá contar com Corrêa e Reinaldo, suspensos. Eles deverão ser substituídos, respectivamente, por Baiano e Marcinho Guerreiro. O meia Pedrinho, com problemas no pé, continua sem condições de jogo. Contra o Fluminense, o Palmeiras defende oito jogos de invencibilidade. Desde a chegada de Leão, há aproximadamente 1 mês, o time não perdeu mais. Está em 10.º lugar, com 31 pontos ganhos.