Palmeiras fica sem Lúcio contra o Fla Sem o zagueiro Nen, que só volta a jogar no ano que vem - será operado no joelho -, o Palmeiras também perdeu o lateral-esquerdo Lúcio para o jogo contra o Flamengo, nesta quinta-feira, no Rio. O jogador ainda não se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e foi vetado pelos médicos do clube. Assim, o técnico Emerson Leão deve escalar o lateral-esquerdo Fabiano no lugar de Lúcio. E, para a vaga de Nen, o escolhido foi Leonardo Silva, mantendo o esquema com três zagueiros. Em compensação, o Palmeiras terá o retorno de dois titulares, que cumpriram suspensão. O meia Juninho Paulista entra no lugar de Christian e o lateral-direito Baiano substitui Correia, que vai para a reserva - os volantes continuam sendo Marcinho Guerreiro e Reinaldo. E o ataque terá Pedrinho e Marcinho. ?Não tem segredo. O time é esse?, revelou Leão, após o treino coletivo na manhã desta quarta-feira, antes da delegação palmeirense embarcar para o Rio. Com isso, os titulares contra o Flamengo são: Sérgio; Daniel, Gamarra e Leonardo Silva; Baiano, Marcinho Guerreiro, Reinaldo, Juninho Paulista e Fabiano; Pedrinho e Marcinho.