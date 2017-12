Palmeiras: fila de ingressos tem 10 mil A Polícia Militar reforçou o patrulhamento nas imediações do Parque Antártica, em São Paulo, onde estão sendo vendidos ingressos para a segunda partida da semifinal da Libertadores, quarta-feira, entre Palmeiras e Boca Juniors. Neste momento, restam pouco menos de mil bilhetes à venda e as bilheterias devem ser fechadas em menos de uma hora. De acordo com estimativa da Polícia Militar, a fila de espera é de aproximadamente dez mil pessoas. A Tropa de Choque e policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas) estão reforçando a segurança do local. Até o momento, não houve nenhum tumulto ou confronto com a polícia. Porém, muitos torcedores que não conseguiram comprar ingressos permanecem nas imediações do estádio, na rua Turiassu, zona oeste da cidade.