Palmeiras finalmente entra em sintonia Depois da goleada por 5 a 0 sobre o Mogi Mirim pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfim parece estar encontrando o tom. A semana passada foi marcada por muitos atritos internos e externos, a ponto de os atletas decidirem adotar o mote de ?jogar mais e falar menos?. Dessa forma, acreditam na possibilidade de alcançar os líderes ? por enquanto Náutico e Sport, com 15 pontos. No sábado, o desafio do time (em 8.º com 13) é o Botafogo, 3.º colocado, com 14. ?A gente adotou essa estratégia de jogar mais e falar menos e deu certo?, disse o atacante Vágner, que incorporou o apelido ?Love? ao nome, resultado do episódio em que foi flagrado namorando na concentração do time, durante a Taça São Paulo de Juniores. O volante Magrão concordou com a colocação do companheiro. ?É melhor assim, porque enquanto o Palmeiras não voltar para a Primeira Divisão qualquer declaração mal-interpretada pode gerar tumulto.? É verdade que o grupo ganhou ?motivação? extra: a diretoria baixou uma norma que define multas aos jogadores que fizerem comentários que prejudiquem o time ou desrespeitem os companheiros. Outra postura adotada pela equipe é a da humildade. ?Acho que o Botafogo é favorito, mas temos consciência de que o fato de jogarmos em casa pode ajudar a fazermos boa apresentação?, disse Vágner. Magrão fugiu do assunto. ?Isso só serve para motivar adversário.? Em sua avaliação, o time não deve abdicar da ?pegada? apresentada nos últimos jogos para ?manter a cara da equipe?. O técnico Jair Picerni não definiu se mudará a escalação. Ele ainda depende da recuperação do volante Fábio Gomes, que contundiu o tornozelo no jogo contra o Mogi.