Palmeiras firma pacto para voltar à elite Os jogadores do Palmeiras resolveram se unir e firmar um pacto para levar o clube de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2004. Correr em dobro e se impor como time de tradição são algumas das receitas que o grupo comandado por Jair Picerni tentará usar a partir da segunda fase. Os cinco empates dentro do Parque Antártica em 11 jogos, e o fato de a equipe ter vencido apenas um dos oito melhores colocados da Série B (o Marília), acenderam o sinal de alerta. Sábado, o adversário será o Avaí, em Florianópolis. Magrão e Alceu, contundidos, e Muñoz, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Gama sábado passado, ficarão de fora. ?Quando o campeonato começar para valer, os times correrão dobrado. Por isso, o grupo se fechou e firmou um pacto pelo título. Vamos correr como nunca corremos. Afinal, o Palmeiras tem que subir de qualquer jeito, nem que essa seja a última coisa que eu faça na minha vida", afirmou o lateral Lúcio. O zagueiro Gláuber, que cumpriu suspensão contra o Gama e deve voltar ao time no sábado, admitiu que a cobrança entre os jogadores será bem maior a partir de agora. E afirmou que os jogadores conversaram basicamente sobre a melhor forma de evitar que percam a concentração no momento mais importante da temporada. ?Temos a visão do que realmente queremos. Mas para que o sucesso venha é necessário que cada um assuma ainda mais sua responsabilidade. Não adianta nada terminar esta fase em primeiro e vacilar depois. Por isso, se a determinação já foi grande até agora, terá que ser bem maior quando os quadrangulares começarem." O grupo não esconde que os empates em casa contra times médios como Gama, CRB e América-RN causaram turbulência. Mas, segundo Lúcio, não podem servir de parâmetro para a torcida avaliar o real potencial da equipe. ?Aqui no Palmeiras tudo é mais complicado. O time está na liderança há várias rodadas, mas nem por isso deixamos de ser cobrados. Se empatamos ou perdemos, logo as perguntas aparecem: será que o time é confiável? Será que vai cair de produção no momento decisivo." O lateral pediu para a torcida esquecer que a equipe venceu apenas o Marília entre os oito times melhor classificados até o momento. ?Peço para os torcedores não pensarem em coisas ruins. Afinal, hoje não há ninguém mais eficiente que nós na Série B. Mas é claro que não há espaço para acomodação. A imprensa fica explorando a idéia de que os adversários do Palmeiras entram em campo como se fossem disputar uma final de Copa do Mundo. Por isso, a partir de agora, nosso pensamento terá que ser igual." Outra preocupação também está voltada para o grande número de gols que o time vem sofrendo em jogadas de bola parada. Sábado, foram dois contra o Gama. ?Vamos ter que mudar nossa maneira de marcar. Até agora, está sendo feita por zona, mas deve passar a ser individual", comentou Gláuber. O volante Marcinho, que volta ao time contra o Avaí, espera manter o tabu de jamais ter perdido para a equipe catarinense na carreira. ?Quando defendia o Figueirense, joguei quatro clássicos. Venci três e e empatei um. Tomara que a invencibilidade não termine."