Palmeiras foca bola parada em último treino antes do clássico contra Corinthians

O Palmeiras focou jogadas de bola parada em treino deste sábado, o último antes do clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade realizada na Academia de Futebol também teve toques rápidos, em espaços curtos, e finalizações. O tradicional rachão fechou o trabalho.

Apesar da descontração na véspera do clássico, o Palmeiras vai para o duelo confiante em seguir como visitante indigesto em 2018. Fora de casa neste ano, a equipe venceu 12 vezes, em 15 jogos. Respeitável aproveitamento de 84,4%, o melhor retrospecto do Brasil.

A única derrota na temporada até agora ocorreu justamente na Arena Corinthians, contra o rival, na fase de grupos do Paulistão. Por outro lado, o Palmeiras é o clube que mais venceu o adversário em Itaquera: três vezes.

No clássico deste domingo, a equipe do técnico Roger Machado fará a quarta partida seguida longe do Allianz Parque. Nos três confrontos anteriores, três vitórias contra Alianza Lima (no Peru, pela Libertadores), Atlético-PR (em Curitiba, pelo Brasileirão) e América-MG (em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil).

O técnico Roger Machado confirmou a escalação da equipe na sexta-feira. A única alteração em relação ao time que superou o América-MG por 2 a 1, quarta-feira, é a ausência de Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto do volante é Thiago Santos.

A equipe, assim, entrará em campo com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja.

O time do técnico Roger Machado é o vice-líder da competição, com 8 pontos, um na frente do terceiro Corinthians.