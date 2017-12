Palmeiras frustra os planos de Leão O projeto de Emerson Leão para 2006 no Palmeiras será menos ambicioso. Após uma reunião com o presidente Affonso Della Monica, o treinador foi informado que o clube não terá dinheiro suficiente para trazer os quatro jogadores nota ?8? que ele gostaria de ter na próxima temporada. ?Se trouxerem dois está bom. Trazer um bom e três iguais aos que temos aqui não me seduz?, avisou o técnico. Além de não trazer todos os reforços pretendidos, Leão revelou que ainda corre o risco de perder Marcinho e Marcinho Guerreiro para o futebol estrangeiro. ?Se a proposta for oficial, não há como segurar?, afirmou o técnico. ?Trabalhamos no Brasil com o que os clubes europeus não desejam. O Santos tinha uma geração para dez anos e vendeu em três. Não temos como sobreviver?, comparou. ?As confederações estão cada vez mais trilhardárias, as federações milionárias e os clubes cada vez mais pobres.? Leão disse que o planejamento para 2006 já está feito. ?Alguns terão a felicidade de chegar ao Palmeiras, outros a tristeza por sair, mas serão felizes onde forem jogar. Este é o mundo do futebol?, disse o treinador, referindo-se às mudanças que serão feitas no elenco, mas sem citar nomes.