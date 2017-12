Palmeiras ganha amistoso em Taubaté A festa dos 90 anos do Taubaté, time vice-campeão da série A-2 do Campeonato Paulista deste ano, foi comemorada com uma derrota para o Palmeiras. O time convidado foi ao Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), com uma equipe mista, comandada pelo técnico Estevam Soares e venceu o anfitrião por 1 a 0. O gol saiu ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, quando o jogador Moradei, do Taubaté, colocou a mão na bola para impedir o gol de Renaldo. O árbitro Rodrigo Braghetto marcou o pênalti e deu cartão vermelho a Moradei. O próprio Renaldo cobrou e fez o primeiro gol. "Primeiro gol também desde que cheguei ao Palmeiras", disse o jogador. O time da casa, mesmo desfalcado, atacou várias vezes. O goleiro Gisiel, do Taubaté, teve que se esforçar bastante e conseguiu evitar vários gols do Palmeiras. A melhor oportunidade de empate do Taubaté veio no segundo tempo, quando o jogador Gilsinho ficou frente a frente com o goleiro Diego. O camisa 9 do time da casa chutou cruzado e errou o gol, perdendo a chance de igualar o placar. Antes do início do jogo, os dirigentes combinaram que haveria apenas seis substituições em cada time. O Palmeiras não cumpriu o acordo e Soares acabou fazendo sete substituições. A que mais chamou a atenção foi a do jogador Júlio César. No início do segundo tempo ele entrou no lugar de Diego Souza e jogou apenas quinze minutos, sendo substituído por Marquinhos. "Uma substituição natural", segundo o técnico. O jogador Claudecir teve que ser substituído aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de sofrer uma contusão no tornozelo. Levado ao hospital, ele voltou somente no segundo tempo, com a perna enfaixada, direto para o vestiário. Ao final da partida, o técnico do Palmeiras elogiou o jogo, mas negou que a partida tenha sido um treino para a equipe. "Um amistoso que valeu pela movimentação que teve, pelo nível técnico". Estevam Soares lamentou a saída do preparador físico Walmir Cruz, demitido do Palmeiras. "Sou funcionário do Palmeiras como ele. Não quero falar sobre isso, mas sei que senti muito a saída dele". O técnico disse ainda que a equipe terá que esquecer este episódio e tentar vencer o Paysandu no Estádio Palestra Itália no próximo sábado.