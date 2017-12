Palmeiras ganha concorrência do Corinthians por Deyvid

O Palmeiras deve fechar nesta quarta-feira a contratação do atacante Deyvid Sacconi, 20 anos, revelação do Guarani. Mas foi por muito pouco que o Verdão não levou mais um "chapéu". O estadao.com.br apurou que, diante da indefinição palmeirense na contratação de Deyvid, o Corinthians tentou atravessar o negócio e levá-lo para o Parque São Jorge. Carlos Sacconi, pai do jogador, admitiu ter sido procurado por um dirigente do clube alvinegro. E Ilton José da Costa, gerente de futebol do Corinthians, reconheceu o interesse em Deyvid. "Se fosse contratado, seria para o nosso time B", disse o dirigente corintiano. Cientes da intervenção do rival, o Palmeiras intensificou as conversas com o Guarani e os representantes de Deyvid - os direitos do jogador são divididos entre o ex-zagueiro Oscar (30%) e uma empresa de Campinas (70%). O Palmeiras estaria desembolsando R$ 700 mil para contratar o jogador em definitivo. "É uma aposta nossa para o futuro", disse o gerente de futebol Toninho Cecílio. Segundo vice-presidente de futebol do Palmeiras, Gilberto Cipullo, Deyvid "fecharia o ciclo de contratações" do clube. O também atacante Rodrigão, contratado até dezembro, só será apresentado semana que vem - seu vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, termina nesta sexta-feira. Deyvid joga como "segundo atacante" e fez quatro gols em 24 jogos pelo Guarani.