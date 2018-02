Palmeiras ganha concorrente por Villanueva: o Real Madrid

Depois de acertar a contratação de Alex Mineiro, a diretoria do Palmeiras ganhou um "rival" de peso na disputa do atacante chileno Carlos Villanueva, do Audax Italiano, do Chile, o Real Madrid, que demonstrou interesse em contratá-lo. Veja também: Alex Mineiro é contratado, e Dorival Júnior nega contato "O Real Madrid compra talento; de repente eles [talentos] deixam a equipe ou são aproveitados. Mas o melhor é que sejam contratados pelo Real porque, certamente, terão alguma chance de jogar", disse o presidente do clube chileno, Valentín Cantergiani. Ao saber do interesse do Real Madrid, Villanueva se mostrou tranqüilo: "O Real Madrid é uma equipe onde estão os melhores jogadores do mundo, então é pouco realista dizer que vou ao Real e vou jogar lá. Eu prefiro manter a calma e ver o que pode acontecer." Villanueva, de 21 anos, marcou 17 gols no Campeonato Clausura do Chile e tem sido alvo de interesse do Palmeiras desde outubro. O River Plate-ARG é outro que deseja contar com o atleta.