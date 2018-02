Palmeiras ganha de virada em Minas O Palmeiras ganhou de virada do Atlético-MG, por 3 a 1, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. Com a vitória, a equipe paulista chega aos 58 pontos e permanece na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o time mineiro, que teve a estréia do técnico Lori Sandri, segue na lanterna, com apenas 33 pontos. Além de vencer, depois de três empates seguidos (Corinthians, Fortaleza e Figueirense), o Palmeiras conseguiu fazer isso fora de casa, o que tem sido raro neste Brasileiro, e ainda jogou com um a menos - Alceu foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Por isso tudo, deu passo importante rumo a uma das quatro vagas na Copa Libertadores de 2006. Desesperado pela ameaça de rebaixamento, mas motivado pela chegada de Lori Sandri, o Atlético-MG começou melhor, pressionando o Palmeiras. E abriu o placar aos 17 minutos, quando Marques cruzou na área e Uéslei, de cabeça, fez 1 a 0. O Palmeiras teve algumas chances para empatar, assim como o Atlético desperdiçou boas oportunidades. Mas a virada veio mesmo no segundo tempo, quando o técnico Emerson Leão trocou o comando do ataque: saiu Gioino e entrou Washington. E foi Washington quem comandou a virada, ao marcar dois gols, ambos de cabeça. O primeiro foi aos 4 minutos, após cruzamento de Juninho. E o segundo veio aos 20, no lançamento de Marcinho. Na hora do segundo gol o Palmeiras já estava com um a menos, após Alceu, que tinha entrado no lugar de Reinaldo, puxar Marques e receber o vermelho aos 15 minutos. Mas isso não diminuiu a força palmeirense. Tanto que o time ainda chegou ao terceiro gol. Aos 43 minutos, Correa acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro Bruno e fez 3 a 1 para o Palmeiras. O Atlético-MG, completamente desorganizado e abatido, não mostrou forças para reagir.