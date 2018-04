Palmeiras ganha do ASA, mantém 100% e chega à liderança da Série B

ARAPIRACA - O Palmeiras espantou na noite desta terça-feira o fantasma do ASA, que o assombra desde 2002. Diante do adversário que lhe proporcionou uma humilhante eliminação 11 anos atrás, o time paulista conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0, mesmo jogando no Estádio Coaracy Fonseca da Mata, em Arapiraca (AL), pela segunda rodada da Série B.

Na Copa do Brasil de 2002, o ASA causou surpresa ao eliminar o Palmeiras, então comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta terça-feira, os dois times se reencontraram pela Série B. E a vitória foi palmeirense em Arapiraca, graças aos gols marcados por Kleber, Juninho e Tiago Real, todos em passes do atacante Leandro.

Com a segunda vitória - fez 1 a 0 sobre o Atlético-GO na estreia -, o Palmeiras manteve o aproveitamento 100% e lidera a Série B com seis pontos. Assim, vai confirmando o favoritismo na luta para poder voltar à divisão de elite do futebol brasileiro. O ASA, por sua vez, mostrou fragilidade nesta terça-feira e segue com 1 ponto.

Mesmo com uma formação mais cautelosa do que teve na estreia, com a entrada do meia Wesley no lugar do contundido atacante Vinicius, o Palmeiras não demorou para abrir o placar em Arapiraca. Logo aos sete minutos, Kleber recebeu um lindo passe de Leandro, driblou o goleiro e teve tranquilidade para tocar para o gol, fazendo 1 a 0.

O ASA tentou reagir aos 13 minutos, mas Bruno fez boa defesa no chute de Osmar. Assim, o primeiro tempo foi mesmo todo palmeirense. Aos 21, Leandro deu outro bom passe, dessa vez para Juninho, que tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. O Palmeiras quase marcou outro aos 36, em cobrança de falta de Ayrton defendida por Gilson.

O terceiro gol palmeirense, no entanto, acabou saindo aos 41 minutos, quando Leandro deu mais um passe e, contando com a falha da zaga, achou Tiago Real, que chutou forte para ampliar a vantagem. Assim, o jogo estava praticamente definido no final do primeiro tempo, após o Palmeiras ir para o intervalo com 3 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu bastante o ritmo, tratando de administrar a boa vantagem. Assim, o ASA chegou a levar perigo em alguns ataques e até fez um gol aos 36 minutos, anulado pelo árbitro por ter sido marcado com a mão pelo zagueiro Fabiano. No fim, foi uma tranquila vitória palmeirense sobre um antigo algoz.

FICHA TÉCNICA:

ASA 0 X 3 PALMEIRAS

ASA - Gilson; Osmar, Tiago Garça, Fabiano e Chiquinho Baiano; Cal, Gilsinho (Thalysson), Pedro Silva (Milton Júnior) e Didira (Bruno Oliveira); Wanderson e Lúcio Maranhão. Técnico: Ricardo Silva.

PALMEIRAS - Bruno; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles (Marcelo Oliveira), Wesley (Ronny) e Tiago Real; Leandro e Kleber (Caio). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Kleber, aos sete, Juninho, aos 21, e Tiago Real, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima (SE).

CARTÃO AMARELO - Lúcio Maranhão, Fabiano e Leandro.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy Fonseca da Mata, em Arapiraca (AL).