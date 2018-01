Palmeiras ganha do Brasiliense O Palmeiras sofreu, mas ganhou neste sábado do Brasiliense por 2 a 1, no Estádio Palestra Itália, na capital paulista. A vitória foi garantida graças aos gols de Washintgon e Correia, para o Palmeiras, e Igor, para o Brasiliense. Com a sua primeira vitória, o time paulista chega a quatro pontos, enquanto que o adversário fica com apenas um ponto na classificação.